A posição unânime dos nove municípios do distrito de Bragança foi hoje tornada pública num comunicado enviado às redações.

“Lamentavelmente, o Governo de Portugal não apresentou a Bruxelas, a proposta para que esta ligação fosse incluída no mapa das redes transeuropeias, aprovado em dezembro de 2023, pelo Conselho e Parlamento Europeus, por forma a garantir o necessário financiamento comunitário”, lê-se no documento conjunto.

O Conselho Intermunicipal veio assim manifestar a discordância perante esta situação e solicitou ao Governo que “diligencie, junto da União Europeia, a inclusão desta ligação no mapa das redes transeuropeias”.

A CIM-TTM lembrou que, durante a discussão pública do Plano Ferroviário de Portugal, foi “amplamente reivindicado, por diferentes agentes locais e regionais e pela sociedade civil”, que nele fosse incluída a ligação a Espanha, via Trás-os-Montes: Porto-Vila Real-Bragança-Zamora (Espanha), e daí a ligação à rede de alta velocidade espanhola.

Os municípios transmontanos consideram que seria uma “contribuição para a necessária coesão e desenvolvimento territorial desta região fronteiriça” e “um enorme avanço em termos de mobilidade de passageiros e de mercadorias na região Norte”, com conexão aos corredores europeus de comunicações.

Para a CIM-TTM, desta forma a região fica “mais afastada da dita coesão e valorização do território”, acentuando as assimetrias regionais, “negando, uma vez mais, o acesso ao desenvolvimento de um vasto território de baixa densidade e condenado ao abandono”, dizem os municípios no comunicado.

Da CIM-TMM fazem parte Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais.