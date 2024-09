Um tratador e treinador de leões do zoológico Presidential Library Wildlife Park, na cidade de Abeokuta, capital do estado de Ogun, no sudoeste da Nigéria, foi atacado até à morte por um leão.

Num comunicado, o zoo conta que Babaji Daule levou alguns visitantes para verem a rotina de alimentação do leão já depois do seu horário de trabalho na noite de sábado.

“O tratador, aparentemente, sentindo-se confortável com o animal, deixou o portão de segurança aberto e começou a alimentá-lo. Ele foi atacado pelo animal e morreu no local", lê-se.

“Para evitar mais mutilações no corpo, o animal foi sacrificado imediatamente pelo pessoal do parque”, continua.