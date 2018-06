“Continua a faltar, como é público, as instalações do internamento pediátrico para o qual ainda não temos solução à vista”, afirmou António Oliveira e Silva, frisando, a este propósito, que no que ao centro hospitalar de São João diz respeito, “todas as informações pedidas foram fornecidas”.

O presidente da administração do “São João” salientou que com o novo Centro Ambulatório Pediátrico, que estará a funcionar em pleno da próxima quinta-feira, a área de tratamento do hospital de dia de oncologia pediátrica é “basicamente o dobro do que era até agora, com áreas lúdicas e mais confortáveis, para as crianças e pais”.

“Em relação ao tratamento das crianças com problemas oncológicos penso que este espaço nos permite resolver o problema de imediato. Subsiste, no entanto, o problema do internamento, embora tenhamos feito alterações de maneira a tentar sustentar as instalações provisórias durante o espaço de tempo previsto para a construção da nova ala”, acrescentou.

Segundo Oliveira e Silva, “prevê-se que a partir do momento em que o projeto seja aprovado e os trâmites processuais do concurso sejam concluídos, a obra da nova ala pediátrica seja concluída em dois anos”.