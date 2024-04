De acordo com a emissora pública alemã Deutsche Welle, as autoridades de Düsseldorf conseguiram deter três adolescentes radicalizados que se preparavam para cometer atentados terroristas de índole islâmica.

Os três menores — residentes da região de Düsseldorf, cidade localizada no estado da Renânia do Norte-Vestfália — estavam "prontos" para realizar este ataque, impedido devido à emissão de mandados de captura durante o fim de semana da Páscoa, segundo as autoridades.

A DW, citando o diário alemão Bild, descreve os três jovens como radicalizados que glorificavam o grupo terrorista jihadista Estado Islâmico. O seu plano passava por atacar fiéis em igrejas e polícias em esquadras com facas e cocktails Molotov. "Os jovens consideraram ainda obter armas de fogo", acrescentou o jornal.

As autoridades adiantaram que os adolescentes tinham formado um grupo de conversa nas redes socais e que, embora não existisse um plano concreto de ataque num determinado momento ou local, os investigadores "viram certamente o perigo" e efectuaram buscas.

O Ministério Público alemão não deu mais detalhes sobre o caso "devido à idade dos suspeitos e à investigação em curso".

De destacar que a Alemanha está atualmente em alerta máximo para ataques islâmicos no contexto da guerra entre Israel e o Hamas.

Numa entrevista ao diário alemão Süddeutsche Zeitung, concedida logo após o ataque terrorista realizado em Moscovo no final de março, a ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, sublinhou que "o perigo que emana do terrorismo islâmico permanece agudo" no país.

As autoridades estão ainda mais alertas porque a Alemanha prepara-se para acolher o campeonato europeu de futebol (14 de junho a 14 de julho).

Nessa entrevista, Faeser disse que "atualmente, a maior ameaça islâmica na Alemanha vem do Estado Islâmico - Província de Khorasan (EI-K)", do Afeganistão.

Nos últimos meses, ocorreram duas operações no país contra supostos membros desse grupo extremista.

Dois supostos 'jihadistas' afegãos suspeitos de terem preparado um ataque perto do parlamento sueco foram detidos na Turíngia (no leste da Alemanha) em 19 de março.

No final de dezembro de 2023, três supostos islamitas foram detidos, suspeitos de terem um plano para atacar a catedral de Colónia (oeste) na véspera de Ano Novo com recurso a "um carro".

Até agora, o ataque 'jihadista' mais mortífero cometido em solo alemão aconteceu em dezembro de 2016: um ataque com um camião reivindicado pelo grupo Estado Islâmico deixou 12 mortos num mercado de Natal no centro de Berlim.