Os cães foram resgatados no sábado por militares do Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Resende, na sequência de uma investigação por maus-tratos e abandono de animais de companhia.

“Os militares da Guarda encetaram diligências policiais e verificaram a existência de três canídeos subnutridos, sem condições de higiene, fechados e abandonados num anexo de uma habitação”, adianta a GNR em comunicado.

Os animais foram resgatados e acolhidos pela Associação de Salvamento e Proteção Animal de Lamego, refere a Guarda Nacional Republicana, acrescentando que a ação contou com a colaboração do veterinário municipal de Resende.

A mulher, de 36 anos, foi constituída arguida, por maus-tratos e abandono de animais de companhia, no concelho de Resende, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.