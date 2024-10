"Os Polícias procederam à detenção em flagrante delito de três cidadãos, sendo dois do sexo masculino e um feminino, com 18, 20 e 24 anos de idade, por furto de volantes da marca BMW". A PSP revela que os detidos "tinham ainda no interior do seu veículo outros volantes, que também haviam furtado".

Os proprietários dos veículos "não tinham conhecimento dos crimes de que foram alvo" porque foram praticados durante a noite", acrescenta a PSP.

Segundo o Comando da PSP de Braga, os "detidos encontram-se referenciados pela prática de dezenas de outros furtos da mesma natureza praticados nas regiões Norte e Centro, sendo um grupo caracterizado pela forte e ampla atuação geográfica".

Os três detidos serão presentes hoje à Autoridade Judiciária para aplicação de medidas de coação, adianta a PSP.