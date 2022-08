Esta sexta-feira, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, em conferência de imprensa, revelou que o Governo vai voltar a determinar a situação de alerta no país devido às elevadas temperaturas que se vão fazer sentir e ao consequente risco de incêndio - que os últimos meses têm mostrado ser muito mais do que um mero risco, tendo em conta os grandes fogos que deflagraram no país.

Assim, nos dias 21, 22 e 23 de agosto – domingo, segunda e terça-feira —, com reavaliação na segunda-feira ao fim do dia, Portugal vai estar em situação de alerta em todo o território continental.

O cenário em causa

Temperaturas superiores a 40 graus, vento e seca. “Em primeiro lugar, o novo pico de calor que se vai fazer sentir nos próximos dias, a partir de domingo, que poderá alcançar temperaturas superiores a 40 graus; em segundo lugar, ventos que poderão variar entre os 40 e os 60 quilómetros por hora, em terceiro lugar, a manutenção de seca severa e extrema em grande parte do território nacional”, observou o ministro.

Período menos exigente do que o vivido em julho. Segundo o governante, este "é um período novo e exigente", embora tenha reconhecido que no domínio das temperaturas "não é tão exigente como foi o período de julho". Quanto à questão da seca severa e extrema e do vento, José Luís Carneiro defendeu que "exige uma manutenção da capacidade operacional que exige a mobilização de mais meios".

Casos de fogo posto duplicaram. "Entre julho e agosto duplicou o número de incêndios e duplicou o número de incêndios cujas causas estão relacionadas com incendiarismo", disse o ministro. De acordo com o governante, o número de incêndios que se suspeita terem sido causados por fogo posto passou de 13% para 26% no último mês. As restantes ocorrências, que representam cerca de 64%, são motivadas pelo uso indevido de fogo ou razões acidentais.

As medidas tomadas