De acordo com as autoridades, os primeiros reféns a serem libertadores serão os casos chamados de "humanitários", nomeadamente mulheres, crianças, idosos e doentes.

Embora o Hamas tenha divulgado o nome dos 33 reféns a serem entregues domingo, onde estão os luso-israelitas Or Levy, Ofer Calderon e Tsahi Idan, a verdade é que Israel já revelou que não foi informado se os 33 estarão todos vivos.

Refira-se que de acordo com o cronograma de libertação prevê-se o regresso de três reféns no primeiro dia do cessar-fogo, este domingo, e de mais quatro no sétimo dia. Posteriormente, serão devolvidos três reféns a cada semana, por um período de quatro semanas. Por fim, 14 reféns serão devolvidos na sexta semana final da primeira fase, que terá um total de 42 dias.

Esta lista inicial de 33 pessoas 21 homens, 10 mulheres e duas crianças.