Eugénia Chiappe, da Fundação Champalimaud, foi selecionada com um projeto sobre circuitos neurológicos, André Martins, do Instituto de Telecomunicações, com uma investigação sobre linguagem e conhecimento e Susana Viegas, da Universidade Nova de Lisboa, com um filme sobre a filosofia como meditação a propósito da morte.

As bolsas de consolidação do ERC podem ir até um máximo de dois milhões de euros, por um período de cinco anos.

Um total de 321 investigadores receberam as bolsas de consolidação 2022, num valor total de 657 milhões de euros, destinadas a ajudar cientistas com sete a 12 anos de experiência pós-doutoramento a prosseguir “as suas ideias mais promissoras”, segundo um comunicado.

Segundo um comunicado da Fundação Champalimaud, Eugénia Chiappe (que tinha recebido já uma bolsa de iniciação do ERC quando iniciou a investigação) é investigadora principal do Laboratório de Integração Sensório-Motora da instituição e estuda o modo como o cérebro da mosca da fruta calcula e corrige erros de trajetória.

Esta investigação “poderá ter implicações não só em termos da compreensão das bases neurais das perturbações motoras humanas, mas também para a construção de robôs capazes de se deslocar melhor em ambientes imprevisíveis”, segundo a fundação.

Por seu lado, o Instituto de Telecomunicações informa que André Martins estuda redes neuronais artificiais aplicadas ao processamento de linguagem natural.

Com o projecto DECOLLAGE (DEep COgnition Learning for LAnguage GEneration), Martins “pretende apresentar soluções para alguns dos problemas fundamentais do processamento de linguagem natural, recorrendo a uma metodologia interdisciplinar inovadora que combina ferramentas de inteligência artificial, modelação esparsa, neurociência e ciências cognitivas”.

Susana Viegas, segundo informação no site da UNL é Investigadora em Filosofia do Cinema no Instituto de Filosofia da Nova-IFILNOVA e coeditora e fundadora da “Cinema: Revista de Filosofia e da Imagem em Movimentoe atualmente investiga a relação da filosofia com a pintura, o cinema e a morte.

As bolsas de consolidação fazem parte das principais bolsas de investigação do ERC, financiadas pelo Programa-Quadro Horizonte Europa da União Europeia para Investigação e Inovação.

Estas bolsas visam capacitar investigadores individuais, oferecendo estímulo à sua criatividade e a excelência científica é o único critério de avaliação.