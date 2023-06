O chefe da polícia de Annapolis, Edward Jackson, disse, em conferência de imprensa, que o tiroteio resultou do que descreveu como uma "disputa interpessoal", numa casa onde se encontravam, sem existir qualquer outra ameaça para o público.

"Ainda estamos a tentar determinar tudo o que aconteceu. Ainda estamos a juntar as peças. Temos muito mais trabalho a fazer", disse Jackson.

O responsável não quis avançar pormenores sobre a relação entre as pessoas envolvidas, mas disse que a idade das vítimas mortais variava entre os 20 e os 50 anos, acrescentando que as autoridades ainda não estabeleceram um motivo concreto para o tiroteio.

"Não foi aleatório", disse Jackson, observando que as vítimas "morreram do lado de fora" de casa. Um suspeito está detido, não tendo sido apresentada qualquer queixa, disse o chefe da polícia, acrescentando que as autoridades recuperaram uma arma.

Várias viaturas da polícia foram vistas na área residencial onde ocorreu o tiroteio, a sul do centro da cidade e perto da orla marítima.

O departamento de polícia indicou ainda, em comunicado, que um dos feridos foi transportado de avião para um centro de trauma.