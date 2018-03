Três eurodeputados portugueses integram a nova comissão especial do Parlamento Europeu (PE) sobre crimes financeiros e a elisão e a evasão fiscais, hoje aprovada em sessão plenária.

Os eurodeputados Ana Gomes (PS), José Manuel Fernandes (PSD) e Marisa Matias (BE) são os três portugueses incluídos na lista dos 45 membros efetivos da nova comissão especial do PE sobre crimes financeiros.

Esta comissão vai acompanhar os progressos realizados pelos Estados-membros para combater as práticas que permitem a elisão e/ou a evasão fiscais e avaliar os regimes nacionais que proporcionam privilégios fiscais, tais como os programas de aquisição de cidadania.

A comissão, criada em 01 de março, dará seguimento ao trabalho das anteriores comissões constituídas após as revelações dos ‘LuxLeaks’ e dos Documentos do Panamá (TAXE e PANA), e terá em conta os recentes Documentos do Paraíso, de novembro passado.

Apenas a lista de membros efetivos é aprovada pelo plenário.