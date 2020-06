"Aconteceu um confronto violento ontem (segunda-feira) com vítimas dos dois lados. Um oficial indiano e dois soldados morreram", afirma o exército da Índia em comunicado.

O porta-voz do ministério das Relações Externas da China, Zhao Lijian, disse que as tropas indianas atravessaram a fronteira e "provocaram e atacaram os chineses, o que gerou um grave confronto". No entanto, não confirmou as informações indianas sobre vítimas chinesas.

"A China e a Índia concordam em continuar a resolver os problemas bilaterais por meio do diálogo", sublinhou Zhao.

"Pedimos novamente à Índia que controle as suas tropas na fronteira. Não atravessem a atravessem, não provoquem problemas", insistiu o porta-voz chinês.

As tensões entre os dois países aumentaram nas últimas semanas ao longo da fronteira comum de 3.500 quilómetros, que nunca foi devidamente delimitada.

As duas potências regionais tiveram várias disputas territoriais nas zonas de Ladakh e Arunachal Pradesh.

Os dois países enfrentaram-se numa guerra relâmpago em 1962. Os confrontos em zonas montanhosas entre os exércitos indiano e chinês se tornaram mais frequentes nos últimos anos.