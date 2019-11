Do julgamento, segundo o Tribunal de Alcobaça, “não resultou provado” ter sido a arguida a atear uma queimada na Burinhosa, no concelho de Alcobaça (distrito de Leiria) e a originar um incêndio que deflagrou no seu quintal, às 06:54 do dia 15 de outubro de 2017, e cujo reacendimento teria contribuído para os incêndios no Pinhal de Leiria.

A mulher, que em dezembro completa 69 anos, era a única arguida no processo e estava acusada da autoria do incêndio, depois de a investigação da Polícia Judiciária determinar que teve início no seu quintal.

Na leitura da sentença a juíza do processo afirmou hoje ser “impossível” provar que a idosa tenha efetuado a queimada, tanto mais que se se trata de “uma senhora com uma certa idade, com problemas de saúde e que se mexe com dificuldade”.

O tribunal deu como provado que qualquer pessoa poderia ter tido acesso ao local onde se iniciou o incêndio e considerou não existirem motivações para que fosse a arguida a atear um fogo que “punha em risco a sua habitação”.

O tribunal determinou assim que a mulher seja ilibada de todas as acusações, que seja levantada a medida de coação que lhe tinha sido imposta (termo de identidade e residência) e que não lhe sejam imputadas às custas do processo.

A decisão do tribunal foi ao encontro do entendimento do Ministério Público (MP), que na última sessão do julgamento, durante as alegações finais, defendeu que não se ter conseguido “ultrapassar as dúvidas”, devendo a arguida “ser absolvida" do crime que lhe era imputado.