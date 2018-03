“Declaro a presente ação movida por Manuel Alberto Santos Londreira contra o Estado improcedente e não provada, e, em consequência, absolvo o Estado”, refere a sentença do Tribunal da Propriedade Intelectual a que a agência Lusa teve acesso.

Em declarações à Lusa, Manuel Londreira assegura que “não vai desistir” do processo e que vai recorrer da decisão, datada de meados de fevereiro passado.

O julgamento iniciou-se no final de janeiro e, na altura, o advogado da acusação, André Heitor, explicou à Lusa que em causa está a alegada cópia do protótipo do sistema Equidade Fiscal, que Manuel Londreira registou em 2010 e viu premiado no ano seguinte com a Medalha de Bronze do Salão Internacional de Invenções de Genebra - antes de o Estado lançar em 2013 o e-fatura.