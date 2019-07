"Têm de o fazer de imediato. Haverá questões operacionais que poderão demorar mais minuto menos minuto, mas terá de ser hoje", reforçou.

Em declarações aos jornalistas, à porta do edifício Jardim, localmente conhecido por prédio Coutinho, Vellozo Ferreira disse que a decisão do tribunal vem permitir que, "de imediato, os moradores possam ter acesso livre às frações, não só os que resistiram estoicamente todos estes dias mas também os outros que representa e que, por uma razão ou outra, decidiram manter-se nas suas [outras] habitações", noutros edifícios.

Questionado sobre a continuação do processo de desconstrução do imóvel iniciado na semana passada pela VianaPolis, Vellozo Ferreira respondeu: "A demolição não pode acontecer com as pessoas a viverem nas casas. Imagino que, por hora, não pode acontecer".

A batalha judicial iniciada pelos moradores contra a demolição do edifício dura há quase duas décadas. O programa Polis de Viana do Castelo foi iniciado quando José Sócrates era ministro do Ambiente.

Para o local onde está instalado o edifício, está prevista a construção do novo mercado municipal da cidade.

A ação de despejo dos nove últimos moradores no prédio esteve prevista para as 09:00 do dia 24 de junho, na sequência de uma decisão do TAF de Braga, de abril, que declarou improcedente a providência cautelar movida em março de 2018.

No entanto, os moradores recusaram-se a sair e há oito dias que se mantêm no prédio sem água, gás e eletricidade.

Durante a semana passada foi também proibida a entrada de alimentos.