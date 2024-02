O Tribunal Internacional de Justiça rejeitou hoje um pedido adicional da África do Sul contra Israel, por medidas urgentes para salvaguardar Rafah, no sul da Faixa de Gaza, lembrando que o Estado judeu deve respeitar as recomendações já determinadas.

"Esta situação alarmante exige a implementação imediata e eficaz das medidas provisórias indicadas pelo Tribunal no seu despacho de 26 de janeiro de 2024, que são aplicáveis a toda a Faixa de Gaza, incluindo Rafah, e não requerem a indicação de medidas adicionais", referiu o TIJ, órgão judicial máximo das Nações Unidas. As autoridades sul-africanas tinham apresentado na terça-feira um "pedido urgente" ao TIJ face à "violação iminente dos direitos dos palestinianos" devido aos planos de Israel para uma ofensiva em Rafah, sul da Faixa de Gaza.