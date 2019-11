Este processo, que passou inicialmente pelo Tribunal da Concorrência e Supervisão e pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) remonta a 2013, quando o canal exibiu imagens do jogo Vitória de Setúbal/Futebol Clube do Porto e da partida Futebol Clube do Porto/Paços de Ferreira que a Sport TV considerou estarem a infringir a lei da televisão.

A TVI, que foi condenada pelas duas entidades, acabou por recorrer para o Tribunal da Relação de Lisboa, mas os juízes não lhe deram razão.

O acórdão, com data de 05 de novembro, realça que “a arguida [TVI] conhecendo as suas obrigações enquanto operador de televisão titular do serviço de programas televisivos” da TVI 24 e “aquando da edição, emissão e exibição de excertos com direitos exclusivos da Sport TV Portugal, S.A., não agiu com o cuidado de que era capaz, evitando que, nos vários segmentos noticiosos, fossem exibidos os excertos com direitos exclusivos por mais de 90 segundos, que fosse sobreposto o logótipo do serviço de programas ao logótipo do detentor exclusivo dos direitos e que fossem difundidos extratos informativos após as trinta e seis horas da cessação dos eventos”.

A TVI recorreu da decisão de, “em cúmulo, pela prática das contraordenações descritas” ter sido condenada a uma coima única de 18 mil euros, segundo se lê no mesmo acórdão, do qual foi relator o juiz Rui Teixeira.