Estas recomendações, que reforçam outras no mesmo sentido feitas anteriormente, constam de um relatório hoje divulgado, em anexo ao parecer sobre a conta da Presidência da República relativa a 2018, em relação à qual o Tribunal de Contas formulou "um juízo favorável", após auditoria.

Quanto ao controlo de assiduidade no Palácio de Belém, de acordo com o relatório, este continua a ser feito através de "livros de ponto", com as horas de trabalho suplementar registadas "em folhas normalizadas, onde constam as horas de entrada e de saída, validadas pelos respetivos superiores hierárquicos".

"Neste contexto, considera-se a recomendação não acolhida, uma vez que persiste a situação relatada em anos anteriores", conclui o Tribunal de Contas, insistindo na "implementação de um sistema de controlo de assiduidade que permita o controlo efetivo do trabalho realizado, incluindo o pagamento de horas de trabalho suplementar".

Contudo, em sede de contraditório, o Conselho Administrativo da Presidência da República informou que "o processo de análise e consolidação dos requisitos técnicos da solução a adotar para o sistema de registo eletrónico da assiduidade estão a ser sujeitos a prova de conceito (piloto)", adianta o tribunal, que "regista a informação prestada".

Segundo reportou o Conselho Administrativo, "encontra-se concluído o levantamento dos requisitos funcionais necessários à implementação do sistema automático de controlo de assiduidade, estando em análise as soluções técnicas passíveis de suportar a elaboração do caderno de encargos indispensável à realização do respetivo procedimento pré-contratual".