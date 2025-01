Um juiz do Tribunal de Recurso de Nova Iorque emitiu uma breve nota de decisão recusando-se a conceder uma audiência à equipa jurídica de Trump.

O agora Presidente eleito pediu ao Supremo Tribunal que cancelasse a sentença de sexta-feira, tendo os seus advogados recorrido ao Supremo Tribunal, depois de os tribunais de Nova Iorque se terem recusado a adiar a sentença do juiz Juan M. Merchan, que presidiu ao julgamento e condenação de Trump em maio passado por 34 acusações de falsificação de registos comerciais.

Num processo no mais alto tribunal de recurso de Nova Iorque, os advogados de Trump disseram que Merchan e o tribunal de recurso de nível médio do estado “falharam erradamente” ao não suspender a sentença, argumentando que a Constituição exige uma pausa automática enquanto recorrem e que a sentença interromperia a transição de poderes presidenciais do Presidente eleito, enquanto este se prepara para regressar à Casa Branca, a 20 de janeiro.

Os procuradores já reagiram, dizendo que não há razão para o Supremo Tribunal tomar a “medida extraordinária” de travar uma sentença que foi adiada a pedido de Trump.

“Há um interesse público convincente em avançar com a sentença”, escreveram os procuradores de Manhattan.

“O arguido não forneceu qualquer apoio registado para a sua alegação de que os seus deveres como Presidente eleito o impedem de comparecer virtualmente a uma sentença que provavelmente não levará mais de uma hora”, argumentaram os procuradores.

Embora Merchan tenha indicado que não imporá pena de prisão, multas ou liberdade condicional, os advogados de Trump consideram que uma condenação por crime grave ainda teria efeitos secundários intoleráveis, incluindo distraí-lo enquanto se prepara para assumir o cargo de Presidente.

O advogado de Trump, John Sauer, classificou o caso como politicamente motivado e disse que sentenciá-lo agora seria uma “grave injustiça”.

O pedido de emergência ao Supremo Tribunal dos EUA foi submetido à juíza Sonia Sotomayor, que ouve os recursos de emergência provenientes de Nova Iorque.

Os advogados de Trump argumentam ainda que as provas utilizadas no julgamento de Manhattan violaram a decisão do Supremo Tribunal do verão passado, que deu a Trump uma ampla imunidade contra processos por atos que tomou enquanto Presidente no seu primeiro mandato.

No mínimo, disseram os advogados, a sentença deveria ser adiada enquanto os seus recursos sobre a questão da imunidade são julgados.

Os juízes em Nova Iorque concluíram que as condenações de Trump estavam relacionadas com questões pessoais e não com a questão presidencial oficial, que é o cerne da decisão do Supremo Tribunal.

Os procuradores argumentam que as alegações de Trump não são suficientemente fortes para anular a sua condenação e que o seu recurso não deve congelar o caso porque trata de provas e não das acusações principais.

As acusações envolvem um alegado esquema para ocultar um pagamento de dinheiro à atriz pornográfica Stormy Daniels nas últimas semanas da campanha de Trump em 2016 para impedir que ela divulgasse as alegações de ter tido relações sexuais com o então empresário, anos antes.

Trump alega que a história é falsa e que não fez nada de errado.

A sentença de Trump foi inicialmente marcada para 11 de julho passado e depois adiada duas vezes a pedido da defesa.