Os mandados de prisão devem ser emitidos nas próximas horas, segundo fonte judicial.

O tribunal, composto por três juízes e presidido por Maria Lepenioti, não acatou as requisições da procuradora Adamantia Economou, que em dezembro havia exigido a absolvição de todos os dirigentes da Aurora Dourada e, agora, após as condenações, a manutenção em liberdade dos dirigentes do partido até um possível recurso.

Negacionista e admirador do nacional-socialismo, o líder do partido, Nikos Michaloliakos, de 62 anos, foi considerado culpado de liderar uma “organização criminosa” em 07 de outubro e condenado a 13 anos e meio de prisão efetiva, sentença descrita como “histórico” por quase toda a classe política grega.

Os seis outros ex-altos dirigentes e membros da Aurora Dourada, incluindo o eurodeputado Ioannis Lagos, que goza de imunidade parlamentar até ser levantada pelo Parlamento Europeu, foram condenados a mais de 10 anos de prisão efetiva e também devem ficar presos.

Também ficará preso Yorgos Roupakias – o assassino do ‘rapper’ e militante Pavlos Fyssas, que foi esfaqueado em 18 de setembro de 2013 -, condenado à prisão perpétua e quatorze anos de prisão.

O Tribunal não aceitou nenhuma circunstância atenuante para Nikos Michaloliakos e os seis outros quadros do Aurora Dourada, uma formação neonazista responsável por assassínios e violência contra migrantes e ativistas de esquerda, que até agora haviam desfrutado de impunidade na Grécia.

Foi o choque causado na Grécia pelo assassínio de Pavlos Fyssas que obrigou as autoridades a processar cerca de 70 dirigentes e membros do partido em 2013, e colocar em prisão preventiva Nikos Michaloliakos e cerca de 20 ex-deputados.

Os membros do partido passaram 18 meses na prisão e foram libertados devido ao limite de prisão preventiva ter sido atingido.

O Autora Dourada foi fundado como um grupo neonazi na década de 1980 e passou décadas como um partido marginal na cena política grega. Entretanto, ganhou destaque durante a crise financeira do país de 2010-2018, ganhando assentos no parlamento em quatro eleições separadas e tornando-se o terceiro maior partido político da Grécia.