O Tribunal Penal Internacional de Haia informou hoje que arquivou a investigação ao ex-líder do movimento islamita palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, que morreu no Irão a 31 de julho num ataque com explosivos atribuído a Israel.

O procurador do TPI, Karim Khan, pediu em maio ao tribunal que emitisse mandados de prisão para Haniyeh, outros líderes importantes do Hamas, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Yoav Gallant.