Os juízes decidiram dar razão aos procuradores, no âmbito de um recurso, e anular uma resolução de outro tribunal, tomada em abril de 2019, que recusava a investigação.

“O procurador está autorizado a iniciar uma investigação sobre alegados crimes cometidos no território do Afeganistão a partir de 01 de maio de 2003″, disse o juiz Piotr Hofmanski, anulando a decisão do tribunal de primeira instância.

Os juízes do TPI, com sede em Haia, recusaram, em abril, a abertura de uma investigação sobre crimes de guerra e contra a humanidade no país, alegando que “não serviria os interesses da justiça”.

Washington saudou então essa decisão como uma “grande vitória”.

A administração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, opôs-se firmemente a qualquer investigação no Afeganistão pelo TPI, tribunal criado em 2002 para julgar as piores atrocidades do mundo.

Os Estados Unidos, que não são membros do Tribunal, anunciaram, em março, sanções sem precedentes contra o TPI, com restrições de vistos qualquer pessoa “diretamente responsável” por uma possível investigação “contra as forças armadas dos EUA”.

A procuradora do TPI Fatou Bensouda apresentou em setembro um recurso contra a decisão do tribunal de recusar a investigação, muito criticada por vários ativistas dos direitos humanos que consideraram a sentença como um “duro golpe” para as “milhares de vítimas” do conflito afegão.