O candidato republicano fez novas declarações sobre este tema controverso após um evento na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, quando um jornalista perguntou se ele achava que o Arizona tinha ido "longe demais" ao manter uma proibição quase total do aborto. Trump concordou: "Sim, foram, e isso será corrigido", disse.

"Estou confiante de que o governador [do Partido Democrata] e todos os outros farão com que [o Supremo Tribunal do Arizona] volte à razão, e acredito que isso será resolvido muito rapidamente", acrescentou.

O máximo tribunal do Arizona restabeleceu esta semana uma lei contra o aborto que remonta a 1864 e proíbe a interrupção da gravidez em quase qualquer circunstância, polarizando ainda mais o tenso cenário eleitoral do país, com a eleição presidencial a aproximar-se.

As declarações de Trump surgem dois dias depois do republicano confundir alguns setores conservadores ao publicar nas redes sociais uma mensagem sobre o assunto, na qual não mencionava a proibição nacional do aborto.

Trump tem emitido sinais contraditórios ao longo dos meses, frustrando os principais apoiantes que se opõem firmemente ao aborto, enquanto tenta evitar expressar um apoio firme às proibições mais radicais que foram rejeitadas pelos eleitores nas urnas.

Num vídeo publicado na segunda-feira, ele disse que o direito ao aborto deveria ser decido por cada estado. Por outro lado, Trump, que durante o seu mandato (2017-2021) nomeou três juízes conservadores para a Supremo Tribunal dos EUA, tentou atribuir a si o mérito pela "incrível" decisão do tribunal em 2022 que encerrou quase meio século de proteção ao direito ao aborto em todo o país.

"Nós fizemos isso, e agora os estados [...] estão a decidir o que querem", afirmou. "É a vontade do povo", destacou.

Desde que o Supremo Tribunal deixou a cargo dos estados a possibilidade de legislar sobre a interrupção da gestação, alguns dos liderados por republicanos promulgaram proibições quase totais. Além disso, há um movimento poderoso no Partido Republicano que pressiona por uma proibição total em nível nacional.