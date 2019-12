Uma estação televisiva canadiana captou o som de uma conversa informal de Justin Trudeau com outros líderes — incluindo o Presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson — em que o primeiro-ministro do Canadá criticava a duração “muito longa” da conferência de Imprensa de Trump no arranque da cimeira, durante uma receção.

Após ter tido conhecimento deste episódio, Trump comentou aos jornalistas que Justin Trudeau é um hipócrita, “tem duas caras, é bom tipo… mas é assim que ele é”.

O Presidente norte-americano admitiu mesmo cancelar a sua conferência de Imprensa no final da cimeira, que termina hoje em Londres, dizendo que acha que já deu “suficientes conferências de Imprensa”.

Na conversa entre líderes que provocou este episódio, durante uma receção oferecida pela rainha de Isabel II aos líderes dos 29 países da NATO, pode ouvir-se Trudeau dizer que os próprios assessores de Trump ficaram “de queixo caído”, quando perceberam que ao final de “mais de 40 minutos” o Presidente norte-americano ainda não tinha terminado a sua conferência de Imprensa.