Na sua plataforma Truth Social, Trump disse que após o "melhor mês de posse" de um presidente no poder, "livros e histórias falsas" estão a ser publicados com recurso a fontes anónimas.

"Em algum momento, vou processar alguns destes escritores e editores de livros desonestos" ou "até mesmo os media em geral" para descobrir se essas fontes existem. E "a maioria delas não existe", afirmou.

Esta ameaça a uma prática comum — usar fontes não identificadas nas publicações jornalísticas — ocorre após o próprio magnata e a sua equipa criticarem o novo livro do repórter Michael Wolff.

Entre outras afirmações, o livro diz que após sobreviver a uma tentativa de assassinato no ano passado durante a campanha eleitoral, Trump "parecia possivelmente à beira do colapso", incapaz de terminar frases e com fortes ataques de fúria.

O novo livro de Wolff, que também tem uma obra sobre o início do primeiro mandato de Trump, cita uma fonte da residência Mar-a-Lago, na Flórida, que diz que a esposa do presidente, Melania Trump, o odeia.

Ainda sobre os meios de comunicação, de recordar que a Casa Branca anunciou na terça-feira que vai começar a decidir quais os jornalistas que têm acesso aos eventos do presidente americano, tirando este poder de uma associação de meios de comunicação independentes dos EUA que administrava esta escolha há cerca de um século.