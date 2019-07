“Estou feliz por anunciar que chegámos a acordo (…) quanto a um orçamento para os próximos dois anos e o teto da dívida”, anunciou Trump através da sua conta na rede social Twitter, sublinhando “um verdadeiro compromisso”.

O acordo, que foi também anunciado num comunicado pela presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e pelo líder do Partido Democrata no Senado americano, Chuck Schumer, vai permitir ao Governo continuar a pagar as suas contas até às eleições do próximo ano e beneficia dos ganhos orçamentais conseguidos para o Pentágono e agências do país.

Pelosi e Schumer afirmaram que o acordo vai “reforçar a segurança nacional e investe nas prioridades da classe média que possibilitam mais saúde, segurança financeira e bem-estar ao povo americano”.

Ambos reclamam crédito pelo aumento de mais de 100 mil milhões de dólares (891 mil milhões de euros) destinados às prioridades internas desde que Trump assumiu o cargo.