“Nos últimos quatro anos, o Departamento de Justiça foi politizado como nunca antes”, declarou, na terça-feira, o Presidente republicano na Truth Social, rede social que fundou.

Trump tem atribuído os processos contra si à “instrumentalização da justiça” pela anterior líder Joe Biden.

“Ordenei a demissão de todos os procuradores remanescentes da era Biden”, acrescentou, invocando a necessidade de “limpar a casa imediatamente e restaurar a confiança” no poder judicial.

É comum para um novo Presidente dos Estados Unidos substituir os 93 procuradores federais nomeados pelos antecessores.

Vários dos procuradores escolhidos por Biden não esperaram pela mudança de presidência para abandonar os cargos.

No final de janeiro, o Procurador-Geral interino demitiu vários funcionários que tinham trabalhado com o procurador especial Jack Smith, que investigou os dois processos criminais federais contra Donald Trump – ambos arquivados após a eleição do republicano, em novembro.

“Não se podia confiar neles para implementar fielmente a agenda do Presidente, devido ao seu papel significativo na acusação do Presidente”, afirmou.