“Os meus representantes acabaram de deixar a Coreia do Norte depois de uma reunião muito produtiva”, escreveu Donald Trump na rede social Twitter, na sexta-feira, referindo-se ao encontro entre o enviado especial dos EUA para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, com o seu homólogo Kim Hyok Chol.

“A hora e a data ficaram acordadas para a segunda cimeira com Kim Jong-Un [líder norte-coreano]. Acontecerá em Hanói, no Vietname, a 27 e 28 de fevereiro. Estou ansioso para ver o Presidente Kim e promover a paz!”, acrescentou o Presidente norte-americano.

Num segundo ‘tweet’, Donald Trump sublinhou ainda: “A Coreia do Norte, sob a liderança de Kim Jong-Un, tornar-se-á numa grande potência económica”.

“Eu cheguei a conhecê-lo e a entender completamente o quão capaz ele é”, disse Trump, sublinhando que a Coreia do Norte se tornará "um tipo diferente de ‘Rocket’ – um económico!”.

O elogio de Trump a Kim contrasta com comentários que fez no passado, como quando lhe chamou “Little Rocket Man”, numa alusão à pequena estatura do líder norte-coreano e aos ensaios de lançamento de mísseis do seu regime.

Na histórica cimeira de Singapura o líder norte-coreano prometeu trabalhar para uma “desnuclearização completa da península coreana”, insistindo no fim das sanções económicas impostas ao regime por vários países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos.