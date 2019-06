Donald Trump escolheu a Flórida para o comício de apresentação oficial da sua recandidatura, a apenas 100 quilómetros do local onde há 17 meses fez o seu primeiro comício de campanha.

O anúncio está previsto para as 00:00 locais (01:00 de quarta-feira em Lisboa).

Desde segunda-feira que muitos dos cerca de 20.000 participantes do comício de apresentação da recandidatura de Donald Trump faziam fila junto ao Amway Center, em Orlando, na Flórida, com cartazes de apoio ao Presidente e bonés com um dos seus ‘slogans’ da campanha de 2016: “Make America Great Again” (“Tornar a América Grande Outra Vez”).

Em 2016, poucos acreditavam que Trump alguma vez chegasse à Casa Branca, mesmo dentro do seu Partido Republicano, duvidando do seu estilo belicoso e do impacto negativo dos casos em que se ia envolvendo.