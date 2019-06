Inicialmente, Trump tinha aprovado ataques a um conjunto de alvos como radares, segundo o jornal, que cita funcionários da Administração norte-americana envolvidos nas deliberações.

Os ataques aconteceriam antes do início do dia, esta sexta-feira, para minimizar o risco para os militares iranianos ou civis, acrescentou a fonte.

Os aviões e os navios norte-americanos já se encontravam em posição quando a ordem de suspensão chegou, não tendo sido lançado nenhum míssil, informa um alto funcionário da Administração.

A reversão abrupta acabou com o que teria sido a terceira ação militar de Trump contra alvos no Médio Oriente, acrescenta o The New York Times, referindo-se às duas ocasiões em que Trump atingiu alvos na Síria, em 2017 e 2018, lembra a agência Reuters.

Esta decisão ocorre num contexto de crescente tensão entre o Irão e os Estados Unidos, depois de o Irão ter abatido, esta quinta-feira, um drone norte-americano, alegando que este estava a violar o espaço aéreo iraniano no Sul do país.

O nível de tensão tem aumentado desde que, no passado dia 13 de junho, dois petroleiros, um norueguês e um japonês, foram alvo de ataques no estreito de Ormuz, área considerada como vital para o tráfego mundial de petróleo.

Os Estados Unidos acusaram o Irão dos ataques e Teerão negou qualquer responsabilidade nos incidentes.