Desde as primeiras horas da manhã, Donald Trump não deu descanso à sua conta na rede social Twitter com violentos ataques ao procurador especial que investiga alegadas interferências do governo russo nas eleições presidenciais de 2016, questionando os “numerosos conflitos de interesse” de Robert Mueller.

Os ataques de Trump acontecem no dia em que Mueller deve entregar memorandos sobre os resultados da cooperação de dois colaboradores próximos de Trump: Michael Cohen e Paul Manafort.

Estes dois assessores do Presidente dos EUA fizeram confissões de culpa, admitindo que mentiram na fase inicial do inquérito, esperando hoje as recomendações de sentença que Robert Mueller terá de entregar a um tribunal federal.

“Robert Mueller e o mentiroso James Comey são melhores amigos, apenas um dos conflitos de interesse de Mueller”, escreveu Trump no Twitter, referindo-se às ligações entre o procurador especial e o ex-diretor do FBI, que foi demitido do cargo por Donald Trump, em 09 de maio de 2017, por críticas ao seu comportamento na investigação ao caso russo.