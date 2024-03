A notícia esta a ser avançada esta quinta-feira pela Reuters, que escreve que Trump estava há dois anos em funções como Presidente dos Estados Unidos quando autorizou esta operação secreta da CIA.

Segundo ex-oficiais com conhecimento direto desta operação, o objetivo era usar as redes sociais para influenciar a opinião pública chinesa contra o seu governo de Xi Jinping.

Esta operação foi realizada por uma pequena equipa de operacionais que usaram identidades falsas para espalhar narrativas nas redes sociais chinesas contra o governo de Xi Jinping. Ao mesmo tempo, divulgavam informações depreciativas a meios de comunicação social estrangeiros.

A operação teve início em 2019 e não tinha sido do conhecimento público até hoje.

A equipa da CIA responsável por esta operação promoveu alegações de que membros do Partido Comunista chinês em funções esconderam dinheiro ilícito no estrangeiro, além de criticarem duramente a iniciativa chinesa Rota da Seda, que visa aumentar a influência da China através do financiamento de infra-estruturas pelo mundo, sobretudo nos países em desenvolvimento.

As autoridades norte-americanas recusaram fornecer detalhes, mas garantem que as informações depreciativas veiculadas eram baseadas em factos. Não são claras as consequências desta operação secreta conduzida em 2019 e a porta-voz de Biden no Conselho Nacional de Segurança, Kate Waters, recusou esclarecer se o programa ainda se mantém ativo.