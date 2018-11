“Não estou nem um pouco contente com a minha escolha de Jay Powell. Nem um pouco. Não culpo ninguém, mas creio que a Fed está muito enganada com o que está a fazer”, disse.

“Estou a fazer acordos [comerciais] e na Fed não estão a agir em consequência. Estão a cometer um erro, porque eu tenho um instinto e, às vezes, o meu instinto diz-me mais do que alguma vez me pode dizer o cérebro de qualquer outra pessoa”, acrescentou o Presidente norte-americano.

“Creio que a Fed é um problema muito maior do que a China”, disse Trump, opinando que o país asiático “tem muita vontade de chegar a um acordo” com ele próprio, para reduzir a tensão comercial bilateral.

Em entrevista ao diário The Washington Post, Donald Trump repetiu as críticas à Fed, presidida por Jay Powell, por considerar que a subida gradual das taxas de juro está a prejudicar a economia dos EUA.

As críticas de Trump à Fed surpreenderam os meios económicos e financeiros dos EUA, dado o respeito tradicional que todos os governos norte-americanos têm tido pela independência do banco central.

Na sexta-feira, Trump exprimiu o seu descontentamento com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, que responsabiliza pela escolha de um presidente do banco central, cuja política de subida de taxas de juro pode ameaçar a sua reeleição, em 2020.

A informação foi divulgada pelo Wall Street Journal, baseada em fontes não identificadas, que acrescentou que Trump responsabiliza Mnuchin pelas turbulências nos mercados bolsistas e reprova-lhe o ceticismo em relação aos seus métodos de choque nas relações comerciais.

Durante conversações com os seus conselheiros nas últimas semanas, Trump questionou-se abertamente se não deveria ter nomeado o presidente do maior banco dos EUA, o JPMorgan Chase, apesar de este já ter dito que era mais inteligente do que o milionário do imobiliário, em vez de Mnuchin, ex-banqueiro do Goldman Sachs, gestor de fundos e produtor cinematográfico.