Trump – que vai tomar posse a 20 de janeiro — usou as redes sociais para denunciar que Newsom se recusou a assinar uma declaração que “teria permitido que milhões de litros de água, provenientes do excesso de chuva e da neve derretida do norte, fluíssem diariamente para muitas partes da Califórnia, incluindo áreas que estão a arder de forma apocalíptica”.

Os regulamentos federais e estaduais limitam o bombeamento de água do delta do rio Sacramento para proteger a sobrevivência do peixe-espelta, mas, em 2019, no seu primeiro mandato, Trump declarou que esta espécie não estava ameaçada pela retirada de água para explorações agrícolas próximas.

Trump disse hoje que Newsom “queria proteger um peixe inútil (…), mas não se importou com o povo da Califórnia”.

“Agora a fatura está a ser paga. Exigirei que este governador incompetente permita que água bela, limpa e fresca flua para a Califórnia! Ele é o culpado por tudo o que está a acontecer”, concluiu o Presidente eleito.

Pelo menos duas pessoas morreram e muitas ficaram gravemente feridas nos incêndios florestais que deflagram no condado norte-americano de Los Angeles, no estado da Califórnia, e que já destruíram mais de 1.000 habitações, segundo as autoridades.

Os incêndios estão a deflagrar nos arredores de Los Angeles, alimentados pelos ventos fortes do furacão Santa Ana, forçando os residentes a fugir das suas casas em chamas.