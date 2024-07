O comentário feito por Donald Trump é agora revelado por Fred C Trump III no novo livro "All in the Family: The Trumps and How We Got to Be This Way" [Tudo em Família: Os Trump e como nos Tornámos Assim"], que será publicado na próxima semana nos Estados Unidos.

Donald Trump disse ao sobrinho que devia deixar morrer o seu filho com deficiência e depois “mudar-se para a Florida” depois de este lhe ter pedido ajuda, escreve Fred C Trump III num novo livro, frisando que este foi um comentário “aterrador”. “O que é que ele acabou de dizer? Que o meu filho não me reconhece? Que eu devia deixá-lo morrer? Ele acabou mesmo de dizer isso?”, pode ler-se no livro, citado pelo The Guardian. Apesar do espanto, Fred Trump III diz que não deveria ter ficado surpreendido, uma vez que tinha ouvido recentemente o seu tio dizer algo semelhante numa reunião na Sala Oval com médicos e defensores dos direitos das pessoas com deficiência. “Pensei que ele tinha ficado sensibilizado com o que os médicos e os defensores dos direitos das pessoas com deficiência tinham acabado de partilhar sobre o seu percurso com os doentes e os seus próprios familiares. Mas estava enganado”, realça. Contudo, o livro contém também afirmações de Donald Trump fora de atos oficiais, entre as quais se destaca a referência a pessoas com deficiência. “Talvez seja melhor deixar estas pessoas morrer, dada a forma como vivem e todos os gastos”, terá dito também. O tema surge dias depois de membros da família na convenção nacional republicana terem retratado Trump como um avô e homem de família “muito carinhoso e amoroso”.