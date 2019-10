A maioria Democrata iniciou na passada semana um inquérito para a destituição do Presidente, acusando Donald Trump de pressionar o Presidente da Ucrânia a investigar as atividades naquele país do filho de Joe Biden, antigo vice-Presidente e atual candidato nas primárias do Partido Democrata.

Em declarações aos jornalistas, o Presidente disse que a Casa Branca não colaborará com os Democratas no inquérito sem uma votação formal no Congresso, anunciando que irá enviar uma carta a Nancy Pelosi desfiando-a a não avançar com o processo de ‘impeachment’ sem a aprovação de uma maioria na Câmara de Representantes.

Trump reconhece que a maioria Democrata na Câmara de Representantes poderá fazer seguir o processo para o Senado (onde os artigos de destituição teriam de ser aprovados, havendo aí uma maioria Republicana, para que o Presidente pudesse ser removido do cargo), mas considera que este processo pode “sair-lhes pela culatra”.

“Eu acredito que eles (Democratas) vão pagar um preço tremendo pelo inquérito”, explicou Donald Trump, repetindo que não fez nada de inapropriado no telefonema ao Presidente ucraniano e que todo este caso tem motivações políticas, para prejudicar a campanha para a sua reeleição em 2020.