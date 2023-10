"Exijo um pedido de desculpas completo à revista Forbes", escreveu o antigo presidente na quarta-feira no Truth Social, a plataforma de redes sociais que criou depois de ter sido expulso das principais plataformas por causa do ataque de 6 de janeiro ao Capitólio, conta o The Guardian.

A Forbes divulgou a sua lista sem Trump na semana passada, dizendo que o seu património líquido diminuiu 600 milhões de dólares em relação ao ano anterior. Trump está na lista desde a década de 1990.

Em resposta, Trump queixou-se de "escritores realmente estúpidos designados para me atingir com força" e gabou-se da enorme liderança nas sondagens presidenciais republicanas que detém, apesar de enfrentar 91 acusações criminais e várias ameaças civis.

Após a divulgação da lista, o ex-presidente aproveitou também para se queixar de Dan Alexander, editor sénior da Forbes "pelos muitos artigos falsos e difamatórios que escreveu sobre mim".

Alexander respondeu à letra: "Donald Trump, se quiser apontar um único facto falso em qualquer dos artigos que publiquei sobre si — ou no livro que escrevi sobre si — esteja à vontade. Entretanto, vou continuar a informar — e a verificar cuidadosamente cada palavra que publico".