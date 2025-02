O ex-presidente norte-americano enfrenta críticas devido à sua resistência às leis e aos tribunais, alimentando preocupações sobre uma crise constitucional nos Estados Unidos.

De acordo com o The Guardian, Trump utilizou uma citação atribuída a Napoleão para justificar as suas ações: "Aquele que salva a sua pátria não viola nenhuma lei".

O post, publicado após uma partida de golfe no seu resort na Florida, foi rapidamente alvo de críticas, com muitos a acusá-lo de adotar uma postura "ditatorial".

"É o presidente mais ilegal da história dos EUA. No nosso sistema, é aos tribunais que compete determinar se o presidente está a agir legitimamente", disse Robert Reich, ex-secretário do Trabalho dos EUA.

O senador democrata Tim Kaine sublinhou que a ocupação da Casa Branca não confere a Trump o direito de ignorar o poder judicial. "O presidente tem autoridade, mas também tem de seguir a lei", afirmou.

Desde a sua posse, a administração Trump tem adotado uma abordagem agressiva na reestruturação do governo federal. O envolvimento crescente de Elon Musk, através do chamado "Departamento de Eficiência Governamental" (Doge), resultou na demissão de milhares de funcionários de agências como os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças e o Departamento de Segurança Interna. Musk, que recebeu o estatuto de "funcionário especial do governo", defende a eliminação de agências inteiras, embora tal medida não seja legal sem a aprovação do Congresso.

Outro ponto de tensão surgiu com a decisão da Casa Branca de proibir jornalistas da Associated Press de acederem à Sala Oval e ao Air Force One. A sanção foi imposta depois de a AP se recusar a utilizar a nova designação do Golfo do México, que Trump tentou renomear como "Golfo da América". A administração justificou a mudança como "uma alteração geográfica legal", mas a AP declarou que continuaria a utilizar a nomenclatura internacionalmente reconhecida.