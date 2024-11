O vice-presidente eleito, JD Vance, divulgou hoje, na rede social X, uma mensagem de parabéns a Miller.

“Esta é outra escolha fantástica do Presidente”, escreveu Vance.

O anúncio foi noticiado em primeira-mão pela cadeia televisiva CNN.

Miller foi conselheiro sénior no primeiro mandato de Trump e tem sido uma figura central em muitas das suas decisões políticas, nomeadamente na sua decisão de separar milhares de famílias de imigrantes como estratégia de um programa de dissuasão de imigração ilegal, em 2018.

Miller também tem ajudado a elaborar muitos dos discursos e dos planos mais radicais do Presidente eleito, que tomará posse no dia 20 de janeiro, após ter vencido as eleições presidenciais norte-americanas realizadas na semana passada.

Desde que Trump terminou o seu primeiro mandato, em 2021, Miller tem desempenhado as funções de presidente da America First Legal, uma organização de ex-assessores de Trump formada como uma versão conservadora da União Americana pelas Liberdades Civis, desafiando o Governo do Presidente democrata, Joe Biden, empresas de comunicação social, universidades e outras organizações sobre questões sociais, como liberdade e direitos civis.