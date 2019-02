A nomeação de Donald Trump para o Prémio Nobel da Paz tem sido notícia desde sexta-feira, quando o presidente norte-americano disse que o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, lhe tinha mostrado uma carta que enviou ao Comité norueguês a propor o seu nome para o prémio. Shinzo Abe não confirma, mas a nomeação já tinha sido feita por outros proponentes.

A agência Reuters avança hoje que dois políticos noruegueses nomearam Donald Trump para o Prémio Nobel da Paz, tendo em conta o diálogo promovido pelo presidente com a Coreia do Norte. “Nomeámo-lo pelos desenvolvimentos positivos na península coreana”, disse à Reuters Per-Willy Amundsen, que foi ministro da Justiça da Noruega entre 2016 e 2018.

“Tem sido uma situação difícil, e as tensões foram aliviadas, em grande medida devido ao estilo diplomático não convencional de Trump”, acrescentou.

Amundsen, membro do Partido do Progresso, posicionado à direita, escreveu a carta com a nomeação para o Comité em conjunto com um colega seu de partido, Christian Tybring-Gjedde, deputado no parlamento norueguês.

Para Tybring-Gjedde, “um possível prémio dependeria, claro, do resultado das conversas em termos de um acordo credível para o desarmamento”.

Segundo os proponentes, a carta foi submetida em junho de ano passado, logo a seguir à cimeira entre Trump e Kim Jong-Un, em Singapura, em que os líderes discutiram o programa nuclear da Coreia do Norte.

A data limite para a entrega de nomeações foi a 31 de janeiro. O anúncio do vencedor será feito no dia 11 de outubro de 2019.

As nomeações para o Prémio Nobel da Paz podem ser feitas por deputados e chefes de Governo, chefes de Estado, professores universitários de História, Ciências Sociais ou Direito, figuras que tenham recebido o prémio na passado, entre outros.

O Comité Nobel, que toma a decisão sobre quem recebe o prémio, não comenta as nomeações, sendo segredo durante 50 anos quais os nomes dos nomeados que não foram escolhidos e dos proponentes.

Ainda assim, foi já revelado que para este ano há 304 candidatos, 219 indivíduos e 85 organizações.

Com agência Reuters