"Nunca chamei Meghan Markle de 'desagradável' ('nasty', em inglês). Inventado pelos meios de comunicação", escreveu Trump no Twitter.

A polémica teve início após ser divulgada uma entrevista ao tabloide britânico The Sun nas redes sociais, na qual é possível ouvir Trump usar a palavra "nasty" para se referir a Markle.

Segundo o The Guardian, Tom Newton-Dunn, editor de política do Sun, começa por dizer que Meghan Markle não se encontra com Trump por estar de licença de maternidade. "Sente muito por não a ver? Porque ela não foi tão gentil consigo durante a campanha. Não sei se viu isso".

Em 2016, Meghan descreveu Trump como “misógino” durante uma aparição no programa The Nightly Show, com Larry Wilmore.

"Eu não sabia disso, não. Eu não sabia disso. Não, espero que ela esteja bem. Eu não sabia disso, não", reage Trump.