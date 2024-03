Adam Caldwell, de 30 anos, ficou tão encantado com a candidatura de Haley que conduziu durante várias horas no dia do seu aniversário para assistir, em fevereiro de 2023, à apresentação da campanha da ex-embaixadora americana na ONU.

"Ela encarna o futuro do Partido Republicano", afirmou este homem de negócios da Carolina do Norte. Mas depois de ver Haley perder praticamente todas as primárias republicanas contra Trump, sabia que as suas hipóteses de vencê-lo na "Superterça", dia D das primárias nas quais eleitores de 15 estados votaram, seria um "milagre".

Caldwell parou de gostar de Trump depois dos eventos de 6 de janeiro de 2021, quando apoiantes do ex-presidente norte-americano invadiram o Congresso na tentativa de impedir a certificação da vitória de Biden nas eleições presidenciais do ano anterior.

Mas votar no presidente democrata está fora de questão para ele. "Fui republicano toda a minha vida", diz, admitindo indiretamente que optará por Trump. "Só espero que Donald Trump possa acolher os apoiantes de Nikki Haley", disse à AFP.

Já Mallory Macon também é republicana, mas esta enfermeira da Carolina do Sul optará "provavelmente por Biden" nas eleições de 5 de novembro.

"Eu oponho-me firmemente a que Trump volte a ser presidente", diz esta mulher de 28 anos que votou no ex-presidente em 2020.

Esta jovem mãe é muito sensível ao tema do aborto, um direito consideravelmente fragilizado pelo Supremo Tribunal de Justiça americano, reformado por Trump. Ela avalia que Biden, "um católico praticante", continue "a apoiar o livre acesso ao aborto".

Lisa, de 59 anos, é uma eleitora não afiliada nem aos republicanos, nem aos democratas. O seu voto será muito disputado este ano: os independentes podem fazer a balança inclinar a favor de Biden ou Trump, pois as eleições prometem ser disputadíssimas.

Após apoiar Haley nas primárias abertas de New Hampshire, no fim de janeiro, esta advogada optará por Biden, que, segundo ela, é "o menos mau dos dois".

"Não posso votar em Trump", diz. "É uma ameaça para a democracia, é horrível, é um criminoso", afirma.

O ex-presidente republicano enfrenta acusações penais em quatro casos diferentes, que poderão levá-lo à prisão. O seu primeiro julgamento começa em 25 de março, em Nova Iorque.

Mary Rickert é a mais indecisa dos quatro eleitores consultados. Esta septuagenária, que trabalha num rancho do nordeste da Califórnia, diz que "ainda não está certa" sobre quem irá apoiar na disputa pela Casa Branca.

"Nenhuma das duas opções me entusiasma", diz, um pouco decepcionada. A sua maior preocupação? A idade dos dois candidatos.

"Tenho mais de 70 anos e sei que para governar é preciso uma certa resistência, uma certa lucidez", adverte. "Vou esperar para ver o que acontece", conclui.