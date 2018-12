O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu hoje à Organização de Países Produtores de Petróleo (OPEP) para não fazer subir o preço do crude, na véspera de uma reunião dos países membros em Viena.

“Se tudo correr bem, a OPEP continuará a produzir petróleo como o está a fazer, sem restrições. O mundo não quer ver, não precisa, de preços de petróleo mais altos”, escreveu hoje Donald Trump, na rede social Twitter.

A afirmação de Trump acontece na véspera de uma importante reunião de países membros da OPEP com outros países, em Viena.

Há seis meses, a OPEP acordou aumentos de produção para evitar que os preços do barril de petróleo subissem acima dos cem dólares, mas a discussão agora é à volta de estratégias de redução de produção, no momento em que o preço do barril se aproxima, em queda, de 50 dólares.

A afirmação de Donald Trump acontece ainda horas depois de o novo Presidente do México, Andres Manuel Lopez Obrador, ter anunciado que vai suspender novos contratos de exploração de petróleo em território nacional, até avaliar a estratégia de investimento internacional no setor.

O México é o 11.º maior produtor de petróleo do mundo e o 13.º em termos de exportação.