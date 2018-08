Depois de teimosamente recusar ao longo do dia responder a perguntas sobre o senador republicano, que foi um dos poucos membros do seu partido a criticá-lo abertamente, Donald Trump divulgou uma declaração a elogiar o compromisso de McCain para com o seu país.

Nessa altura foi anunciado que a bandeira norte-americana na Casa Branca – que havia sido colocada a meia haste neste fim de semana e depois erguida hoje pela manhã – e nos edifícios públicos do país ficariam a meia haste durante o resto da semana até ao funeral de John McCain.

“Apesar das nossas diferenças políticas, eu respeito o compromisso do senador John McCain para com o nosso país”, lê-se num curto texto de Trump, divulgado dois dias após a morte de McCain, que foi torturado durante a guerra do Vietname.

Várias associações de veteranos haviam pedido ao Presidente norte-americano que mudasse sua postura e adotasse uma atitude de maior união.

O jornal Washington Post noticiou que, após a morte de McCain, vários funcionários, entre eles a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, e o chefe de gabinete de Donald Trump, John Kelly, defenderam a divulgação de um comunicado oficial no qual se chamava o senador de “herói” e se elogiava o seu serviço militar, em particular o desempenho no Vietname, onde foi prisioneiro de guerra.