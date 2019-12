Donald Trump e o seu elenco governativo aprovaram, na sexta-feira, esta lei com a justificação que o gasoduto Nord Stream-2 aumentará a dependência do gás russo por parte dos europeus, e desta forma fortalece a influência de Moscovo no continente.

A Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso norte-americano) aprovou, na semana passada, um projeto-lei que prevê a aplicação de sanções a empresas e a investidores estrangeiros envolvidos no projeto do Nord Stream-2.

Na terça-feira, o Senado (câmara alta do Congresso) aprovou o mesmo projeto-lei, que foi agora assinado pelo Presidente dos Estados Unidos.

A administração norte-americana terá 60 dias para identificar as empresas e os investidores estrangeiros envolvidos no gasoduto, revogar os respetivos vistos norte-americanos e congelar os respetivos ativos.

O chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, já tinha reagido à intenção norte-americana, tendo classificado a medida como “inaceitável".