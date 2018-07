“Eu falei [com ela sobre a saída do Reino Unido da União Europeia]. Ela disse que é - e tem razão - um problema muito complexo. Julgo que ninguém tinha ideia de quão complexo seria”, afirmou o responsável, em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, hoje publicada.

De acordo com o Presidente dos Estados Unidos, “toda a gente pensava que [o ‘Brexit’] seria simples” e que, independentemente do resultado do referendo, “depois se veria o que aconteceria”.

Questionado sobre se a rainha precisou o que pensa sobre o ‘Brexit’, Donald Trump escusou-se a responder.

“Bem, eu não posso dizer […]. Uma pessoa simplesmente não revela as conversações com a rainha, certo? Você quereria fazer isso”, acrescentou.

Já falando “sobre o que podia falar”, Trump vincou que a monarca britânica “é uma mulher incrível, tão inteligente, tão bonita”.

“E quando digo bonita, digo por dentro e por fora”, reforçou, adiantando que a rainha Isabel II o fez recordar a sua mãe, que faleceu recentemente, e que era uma grande fã da monarca.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, foram recebidos na sexta-feira pela rainha Isabel II no Castelo de Windsor.

O encontro incluiu um lanche com chá e não foi muito longo, após o qual o chefe de Estado norte-americano viajou para a Escócia, onde está a passar o fim de semana.