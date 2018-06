O Presidente dos Estados Unidos vai receber a 30 de julho na Casa Branca o chefe do governo italiano Giuseppe Conte, anunciou quarta-feira a Administração norte-americana.

“O novo primeiro-ministro italiano é ótimo (…). Ele é bastante firme sobre a imigração, como eu”, afirmou Donald Trump pouco depois de se ter encontrado com Giuseppe Conte à margem do G7 no Canadá, que decorreu a 08 de junho.

O primeiro-ministro italiano propôs recentemente o reforço das fronteiras externas europeias e foi protagonista do episódio que envolveu o navio humanitário Lifeline, com 234 migrantes a bordo, ao recusar a autorização para que este atracasse num porto italiano.

Desde o início do seu mandato, Trump tem adotado medidas restritivas à imigração e que preveem, por exemplo, processar criminalmente todos os migrantes adultos que tentem entrar ilegalmente no país, levando à separação de crianças dos seus familiares quando estes eram detidos.