Numa mensagem publicada na sua rede social, a Truth Social, Trump explicou que recebeu no domingo à noite uma carta com essa informação, estando agora avisado de que os procuradores possuem dados que o podem ligar à prática de um crime.

Trump – que já apresentou a sua candidatura às primárias republicanas para as eleições presidenciais de 2024 – acrescentou que esta investigação é “uma caça às bruxas”, lembrando que já foi indiciado por três vezes por alegados crimes relacionados com as eleições de 2020.

A equipa de Jack Smith, o procurador que está a liderar a investigação, está a analisar informações que poderão provar que Trump tentou travar a transferência legítima de poder para o Presidente Joe Biden (democrata), nos dias que antecederam a invasão do Capitólio (sede do Congresso norte-americano), em 06 de janeiro de 2021.

A investigação de Smith concentra-se nos presumíveis esquemas de Trump e dos seus aliados para mantê-lo no poder, incluindo o uso de listas dos chamados ‘eleitores-fantasma’ em estados onde Biden teve mais votos.

Um dos propósitos da carta recebida por Trump é avisar um eventual arguido de que terá o direito de comparecer perante um grande júri.

Em paralelo, os procuradores da Geórgia estão a conduzir uma investigação separada sobre os esforços de Trump para reverter a sua derrota eleitoral naquele estado em concreto.