A Casa Branca escusou-se de responder às perguntas feitas pela agência noticiosa, no entanto, o mesmo não aconteceu com as organizações mencionadas acima.

"O problema era a China, não o facto de não se ter pessoal na China"

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, embora não tenha respondido sobre os cortes que ocorreram na sua sede em Pequim, afirmou que as medidas relativas aos seus colaboradores não dificultaram a resposta norte-americana à Covid-19. E esta afirmação é partilhada por um antigo epidemiologista da organização, que agora é investigador e professor na Universidade Emory, em Atlanta, Georgia.

"O problema era a China, não o facto de não se ter pessoal na China", diz o investigador, que acusa a ditadura do governo chinês e o seu silenciamento face ao coronavírus de serem a principal razão para a disseminação desta pandemia.

A embaixada chinesa nos Estados Unidos não prestou qualquer declaração.

No que diz respeito à Fundação Nacional da Ciência, de acordo com o seu porta-voz, Robert Margetta, todas as sedes situadas no estrangeiro fecharam em 2018. A ideia, segundo o que disse à Reuters era "enviar equipas em expedições por curtos períodos de tempo à volta do mundo, para encontrar formas de aumentar a colaboração internacional".

Já a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional diz à Reuters que o fecho da sede em Pequim de deveu a um "decréscimo significativo de acesso aos oficiais do Governo Chinês" assim como ao facto de a agência ter concluído que o modelo de desenvolvimento chinês "não está alinhado com os valores e interesses americanos".

No domingo, a Reuters já tinha escrito um artigo sobre os cortes de pessoal que foram feitos na sede do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, em Pequim. Nesse artigo alertou para o facto de o cargo de instrutor norte-americano de epidemiologistas de terreno chineses ter sido eliminado. Informou ainda que esses epidemiologistas tinham sido enviados para o epicentro da epidemia, para ajudar a rastrear, investigar e, consequentemente, conter a doença.

Trump, numa conferência de imprensa, disse que o artigo estava "100 por cento errado". No entanto, o CCD confirmou que a posição foi eliminada, uma vez que a China tem uma "excelente capacidade técnica".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 20.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, registaram-se 43 mortes, mais 10 do que na véspera (+30,3%), e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 633 novos casos em relação a terça-feira (+26,8%).

*com base em agências