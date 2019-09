A maioria Democrata na Câmara dos Representantes iniciou na passada semana um processo de destituição do Presidente, acusando Donald Trump de ter pressionado o Presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, para investigar as atividades da família de Joe Biden – ex-vice-presidente no mandato de Barack Obama e atual candidato Democrata às eleições de 2020 – na Ucrânia.

Donald Trump repetiu hoje, na sua conta pessoal da rede social Twitter, que nunca pressionou Zelensky e que tudo não passa de uma “caça às bruxas” do Partido Democrata, e defendeu que o congressista responsável pelo inquérito mentiu e deve ser “preso por traição”.

“Adam Schiff fez, ilegalmente, uma declaração falsa e terrível”, escreveu Trump, dizendo que o parlamentar Democrata, no seu depoimento no Congresso, distorceu as suas palavras no telefonema para o Presidente ucraniano.

“Não tinha nenhuma relação com o que eu disse no telefonema. Preso por traição?”, questiona Trump, ao mesmo tempo que se queixa do tratamento que os média estão a fazer deste caso, atribuindo-lhe responsabilidades que ele diz não assumir.